Nederlandse celbioloog: ’Oplossing coronacrisis simpeler dan we denken’

Een vaccin tegen corona is misschien wel dichterbij dan we denken. De snelste oplossing bevindt zich misschien niet in dure laboratoria, maar buiten in het veld: tussen de varianten van het Covid-19-veroorzakende virus die al rondwaren. „Ergens moeten er zwakke broeders van het virus zijn, die ons amper ziek maken maar wel voor immuniteit zorgen. Zo’n levend verzwakt virus heeft ons ook van polio verlost”, zegt celbioloog Eelco van Anken.