34-jarige chimpansee in Artis ingeslapen

Volgens Artis was Sabra de afgelopen tijd korte periodes wat rustiger dan normaal. De laatste dagen verslechterde haar toestand ineens erg. Ze werd sloom en begon snel gewicht te verliezen. Vrijdagochtend is ze verdoofd en onderzocht door het veterinaire team van ARTIS en, omdat chimpansees nauw verwant zijn aan de mens, door een cardioloog en radioloog van het OLVG.

Tijdens het onderzoek werd een afwijkende, vergrote lever en vocht in de buik gevonden. Door de slechte prognose en om verder lijden te voorkomen is er besloten om haar te euthanaseren. Pathologisch onderzoek door de faculteit diergeneeskunde in Utrecht wees uit dat ze een levertumor had en ook zonder euthanasie nog maar enkele dagen te leven had.

Bekijk ook: Dierenbescherming redt hondenpups uit eigen poep en urine

Afscheid

Chimpansee Sabra was sinds 2005 in Artis, en kreeg voor die tijd twee dochters. Het lichaam van Sabra is vrijdagmorgen nog een poosje in het binnenverblijf geweest, zodat de chimpanseegroep afscheid kon nemen. Eerst was er wat opwinding, maar nadat ze het lichaam rustig hadden bekeken namen de chimpansees afstand. Toen hebben de verzorgers haar lichaam weggehaald, aldus Artis.