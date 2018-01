Griep velt Zijlstra

In plaats van Zijlstra zal de directeur-generaal politieke zaken van Buitenlandse Zaken het woord voeren in de Veiligheidsraad. De hoge ambtenaar mag zich in het buitenland vice-minister noemen. Op die manier is Nederland toch nog op regeringsniveau vertegenwoordigd.

Nederland bezet dit jaar een zetel in de Veiligheidsraad, waar het de sanctiecomités voor Noord-Korea en Iran voorzit. Op het onderwerp Afghanistan is ons land penvoerder, wat wil zeggen dat alle verklaringen en besluiten over het land door Nederland worden gecoördineerd. Zijlstra’s toespraak zou ook over Afghanistan gaan.