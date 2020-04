Honden getraind om coronavirus op te sporen

De Britse liefdadigheidsorganisatie Medical Detection Dogs werkt samen met de universiteit van Durham en de London School of Hygiene and Tropical Medicine om honden te trainen de geur van het virus te herkennen. De organisatie heeft eerder met succes honden getraind om kanker, malaria, lage bloeddruk en de ziekte van Parkinson te ontdekken.

Claire Guest, de directeur van de organisatie, is optimistisch over de kans van slagen van het project. „We zijn er zeker van dat de honden het covid-19-virus kunnen ontdekken. We kijken nu hoe we op een veilige manier aan geurmonsters van het virus kunnen komen”. Volgens de directeur zullen de honden ook besmettingen ontdekken van mensen die nog geen symptomen vertonen. „Zo kunnen we er voor zorgen dat de schaarse middelen van de NHS, de Britse gezondheidsdienst, alleen ingezet worden waar ze echt nodig zijn”.

Koorts

Experts denken de honden binnen zes weken klaar te kunnen stomen. „De honden worden op dezelfde manier getraind als eerder gebeurde om ziekten als kanker, Parkinson en bacteriële infecties op te sporen. Ze krijgen monsters aangeboden in de trainingsruimte en geven het dan aan als ze het virus geroken hebben,” laat Medical Detection Dogs in een persverklaring weten. „De honden zijn ook in staat minieme temperatuurverhogingen van de huid te ondekken, dus kunnen ze ook ontdekken of iemand koorts heeft”.

Professor Steve Lindsay van de Durham University ziet ook een rol voor de dieren bij de grensbewaking als de epidemie achter de rug is. „Als het project succesvol verloopt kunnen we de honden inzetten op vliegvelden, om zo snel besmette personen eruit te kunnen pikken. Zo kunnen we voorkomen dat de epidemie opnieuw de kop opsteekt”.