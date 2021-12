Nieuwe lockdown ook mentaal een mokerslag, maar volgens psychologen gloort er licht

Premium

’Geen van de partijen wijdde volzin aan zorg’

Vertrouwen is kostbaar en kwetsbaar. Het duurt lang voordat het gewonnen is en het kan in een oogwenk weer verdwijnen. Vertrouwen is een ontzettend belangrijke kernwaarde in onze samenleving. Het genereert begrip en draagkracht. Het stelt mensen in staat zich te ontwikkelen, hun talenten te laten zi...