Hillary Clinton deelt feestfoto en steekt Finse premier hart onder de riem: ’Blijf dansen!’

Clinton plaatste een foto van zichzelf waarop ze al lachend aan het dansen is in een club. De foto werd in 2012 genomen in Colombia. „Hier ben ik in Cartagena toen ik daar was voor een bezoek als minister van Buitenlandse Zaken. Blijf dansen @marinsanna”, schrijft Clinton bij de foto.

Clinton was tussen 2009 en 2013 minister van Buitenlandse Zaken voor de Verenigde Staten, onder de toenmalige president Barack Obama.

Marin reageerde met een tweet waarin ze de voormalige first lady van de Verenigde Staten bedankte, gevolgd door een hart-emoji.

De Finse premier kwam in eigen land onder vuur te liggen nadat een feestfilmpje uitlekte waarin ze te zien was. In het filmpje danst en zingt de 36-jarige Marin in een privéwoning, samen met bevriende en beroemde Finnen. Wie de beelden openbaar heeft gemaakt, is onduidelijk.

Critici noemden haar feestgedrag ongepast voor een regeringsleider en er gingen geruchten rond dat ze drugs had gebruikt. Een drugstest die Marin liet afnemen was echter negatief.