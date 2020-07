Bouwplannen Soestdijk stap dichterbij

Het is een grote stap in de richting van restauratie van het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Het landgoed is in 2016 gekocht door de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Die wil er een evenementencentrum met kantoren, een hotel en een restaurant bouwen. Op het oude marechausseeterrein, waar nu huizen staan, moeten vijf appartementencomplexen komen.

Ook in het eeuwenoude Borrebos zijn woontorens gepland. Met het geld dat daarmee verdiend wordt, kan het verpauperde paleis worden opgeknapt. Vooral het bouwen in het Borrebos stuit op weerstand. Waar omwonenden vrezen voor een ’Baarnse Bijlmer’, reageerden de prinsessen Margriet en Irene ’geschokt’ op de bouwplannen, zo lieten zij in een brief op persoonlijke titel weten. De uitlatingen werden internationaal nieuws.

Overlast

De vastgoedclub is nog niet van de raad af. Meerdere partijen dienden moties in. Zo is er zorg over evenementen die er plaats gaan vinden en hoeveel (geluids)overlast die veroorzaken. Nu de raad akkoord is met het voorontwerp, volgt er nog een inspraakperiode. Vervolgens zijn de partijen weer aan zet. Zij beslissen dan over het ontwerp- en het definitieve bestemmingsplan.

Om zorgvuldig te werk te kunnen gaan, heeft de raad tevens besloten om zich bij volgende stappen te laten adviseren door een externe deskundige.