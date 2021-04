Vergeten held alsnog geëerd

Overste Ad van de Kreeke krijgt het Ereteken voor Verdienste opgespeld. Een onderscheiding voor de moed die hij toonde tijdens de waarnemersmissie in Bihac in 1994 (kleine foto). Ⓒ Foto Luchtmobiele Brigade

Schaarsbergen - Overste Ad van de Kreeke kreeg donderdag een vergeten onderscheiding voor de moed die hij toonde tijdens een eveneens vergeten uitzending; de waarnemersmissie in Bihac (1994). Hij was de enige Nederlander die de gruwelen in de enclave zag.