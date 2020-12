Italië gaat Egyptenaren aanklagen wegens dood Italiaanse student

Regeni (28), een postdoctorale student aan de universiteit van Cambridge, deed in Egypte onderzoek naar de opkomst van onafhankelijke vakbonden. Hij werd in januari 2016 ontvoerd en zijn verminkte lichaam werd later in de buitenwijken van Caïro gevonden.

Zijn dood leidde tot grote verontwaardiging in Italië en gespannen diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. De Italiaanse regering beschuldigde de Egyptische autoriteiten ervan niet mee te werken aan het onderzoek.

Bewijs

„We denken dat we belangrijke bewijzen hebben verzameld”, zei officier van justitie Michele Prestipino tegen een parlementaire commissie, waar hij aankondigde dat het onderzoek voltooid was.

„We gaan vragen om een strafrechtelijke actie te beginnen tegen bepaalde leden van de Egyptische veiligheidsdiensten”, zei hij. „We zijn het verschuldigd aan de nagedachtenis van Giulio Regeni.”

Egypte beweerde destijds dat criminelen de Italiaanse student hadden vermoord en dat die zelf waren doodgeschoten door de Egyptische politie. Regeni zou om het leven zijn gebracht door een bende die gekleed in politie-uniformen buitenlanders ontvoerde en beroofde.

Geen van de bendeleden had het vuurgevecht overleefd, zei het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken toen. Het ministerie noemde in een verklaring vier namen van gedode bendeleden.