Alsnog dikke bonus voor door UWV gekorte Jan (32)

Opiniemakers Sywert van Lienden en Bart Nijman (Geenstijl), die december vorig jaar aandacht vroegen voor Jans zaak, hadden donderdag een ontmoeting met de 32-jarige supermarktmedewerker. Van Lienden spreekt op Twitter van een ’Sinterklaascadeau namens bijna 2000 donateurs’. „Een ruim jaarsalaris plus een laptop plus een mobieltje. Naast de extraatjes van mensen. We voelden ons een beetje als Gaston.”

Ook Van Lienden zelf was verrast door de duizenden euro’s die binnenstroomden voor Jan, die werkt bij de Boni in het centrum van Ede en fervent treinspotter is. „SinterJan gaat er mogelijk een digitale modeltrein van kopen (dé droom) en wat verstandige dingen. Jan gaat ook kijken of hij wat extra mensen ervan kan helpen.”

’Dan maar twee bier minder’

Bewindvoerder Kees vergezelde Jan bij de ontmoeting en is verbijsterd over de massale aandacht voor de actie en de reacties die het op gang bracht. ,,Ze zeggen: dan neem ik wel twee biertjes minder in de kroeg’’, laat hij weten aan de Gelderlander.

In hoeverre Jan het geld nu wél zelf mag houden, is niet duidelijk. Kees: ,,Ik ga kijken of ik voor Jan iets van een pensioenvoorziening kan regelen. Jan zit wel bij een pensioenfonds, maar bouwt vanwege zijn situatie niks op.”