Het wordt tropisch!

Dat meldt Weeronline.

De komende tijd geldt vooral code heet, want de temperatuur stijgt vanaf dinsdag dagelijks tot ruim boven de 30 graden.

Op deze zondag zijn er perioden met zon en blijft het nagenoeg overal droog. De temperatuur is nog aangenaam en stijgt naar 21 tot 23 graden in de kustprovincies en naar 24 tot 25 graden in het midden en oosten van het land.

In het zuiden en zuidoosten stijgt het kwik al naar de 26 graden.

Vanaf maandag heter

Vanaf maandag schijnt de zon dagelijks volop en is het met zonkracht 7 oppassen geblazen. Wie onbeschermd in de zon zit kan al na 10-15 minuten verbranden.

Maandag wordt het tot 25 graden aan de kust en tot 29 graden in de rest van het land. Dinsdag stijgt de temperatuur naar 28 tot 29 graden in het noordwesten en naar 30 tot 34 graden in de rest van het land.

Woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het landinwaarts 35 tot 39 graden worden met de hoogste maxima in het oosten van Brabant en in Noord-Limburg. Zelfs 40 graden lijkt niet uitgesloten.

Warmterecords

Het record voor de maand juli staat op 38,2 graden en werd op 2 juli 2015 in Maastricht en ook vorig jaar op 26 juli in Arcen gemeten. Mogelijk dat die records komende week gaan sneuvelen.

Kans op hittegolf

De kans op een landelijke hittegolf neemt toe. Van maandag tot en met vrijdag moet de temperatuur in De Bilt dan dagelijks stijgen tot boven de 25 graden en op drie dagen moet het boven de 30 graden worden. Een hittegolf is mogelijk maar vrijdag wordt een weersverandering voorspeld met kans op regen en onweer.

Regionaal zit een hittegolf er zeker wel in en dan vooral in het oosten en zuiden van het land. Aan de kust is de kans klein. Er komen weliswaar tropische dagen aan, maar een serie van vijf zomerse dagen achtereen wordt waarschijnlijk net niet gehaald.