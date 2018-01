Nederlandse piloot vestigt snelheidsrecord

De Dreamliner wist volgens Britse media een topsnelheid van 776 mijl per uur te bereiken (omgerekend bijna 1.250 kilometer per uur). Nog nooit eerder vloog een passagiersvliegtuig zo snel tussen beide steden. Het vorige record was in handen van British Airways, dat drie jaar geleden in 5 uur en 16 minuten de Atlantische Oceaan overstak.

Gezagvoerder Harold van Dam is trots op zijn prestatie en roemt de kwaliteiten van de Boeing 787. Toch denkt de piloot dat hij nog vlugger had kunnen zijn: „Als we geen last hadden gehad van turbulentie dan hadden we zelfs nog iets sneller kunnen vliegen.”

Het absolute record blijft overigens in handen van de Concorde. Dit supersonische vliegtuig had minder dan 3 uur nodig voor de reis tussen New York en Londen.