Vrouw ontdekt winnend lot van 3 miljoen dollar in spamfolder: ’Ik kon mijn ogen niet geloven’

Laura Spears, een 55-jarige vrouw uit Michigan, kocht enkele weken geleden online een ticket voor de trekking van de Mega Millions-loterij op oudejaarsavond. Die avond kwamen de nummers 2 - 5 - 30 - 46 - 61 uit de trommel. Spears wist haar nummers niet uit haar hoofd en besefte niet dat ze gewonnen had.

Het was pas enkele dagen later, toen de Amerikaanse in haar spamfolder op zoek ging naar een ontbrekende mail van een kennis, toen ze de mail van Mega Millions opmerkte en zag dat ze 3 miljoen dollar (zo’n 2,6 miljoen euro) gewonnen had.

„Ik kon mijn ogen niet geloven”, zegt Spears. „Ik logde in op mijn loterijaccount en zag toen de bevestiging: ik had gewonnen.” Spears is van plan om vervroegd met pensioen te gaan en in de toekomst gaat ze haar e-mails ook beter in de gaten houden. „Ik ga Michigan Lottery zeker toevoegen aan de lijst van veilige afzenders, voor het geval ik ooit weer een prijs win”, aldus Spears.