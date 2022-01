Utrechtse boer vrijgesproken van meerdere brandstichtingen

Het Openbaar Ministerie had in december acht jaar cel tegen de man geëist voor de brandstichtingen en de fraude.

In 2018 en 2019 woedde er zeven keer brand bij Gert S., waarvan vijf keer op zijn boerderij in Werkhoven. Bij twee van de vijf branden in Werkhoven kwamen ook tientallen koeien en de hond van de verdachte boer om het leven. De boer was elke in de buurt vlak voordat de branden uitbraken en was soms zelf al bezig met het blussen van het vuur als de brandweer arriveerde.

Het Openbaar Ministerie meende voldoende bewijs te hebben dat S. drie van die branden zelf had aangestoken. Hij was niet verzekerd tegen brand. Het motief werd gezocht in de beroerde financiële situatie van zijn boerenbedrijf. In de kelder van het afgebrande bedrijf in Werkhoven stond zes jaar aan boekhouding van drie verschillende bv’s van S. „Een bedrijf dat vanaf het begin nooit uit de rode cijfers is geweest. Het was gebouwd op drijfzand, maar het bewijs daarvoor is weg”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak in december.

Ontkend

De boer zelf heeft altijd ontkend iets met de branden te maken te hebben. Volgens hem had iemand uit de omgeving het op hem voorzien. Hij beweert ook bedreigd te zijn omdat hij in 2018 uit de kast kwam als homoseksueel en van zijn vrouw scheidde. De rechtbank hield de mogelijkheid open dat de branden door een ander zouden kunnen zijn aangestoken.

Volgens de rechtbank heeft Gert S. man zich wél schuldig gemaakt aan het verduisteren, witwassen en stelen van grote geldbedragen van het bedrijf waar hij zelf jarenlang werkte en bestuurder van was. Behalve de celstraf moet hij ook 475.000 euro terugbetalen.