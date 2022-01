Amsterdam: vier schietpartijen in 24 uur

Op zondag was het tot driemaal toe raak in verschillende delen van de stad. Rond 12 uur ’s middags moest de politie uitrukken voor een incident met wapens aan de Rijgersborgh in Nieuw-West. Daar troffen agenten op straat een vuurwapen aan, dat was achtergelaten. De verdachte was er vandoor en er werden ook geen personen met verwondingen aangetroffen.

Aan de Rijgersborgh in Amsterdam Nieuw-West moest de politie uitrukken voor een schietincident, niemand raakte gewond. Ⓒ ANP / AS Media

De grootste schokgolf ging zondagavond rond 19 uur door de Sinderenstraat in Zuidoost. Daar werd de 16-jarige Armando Petalo in zijn ouderlijk huis doodgeschoten. Zijn overlijden lijkt vooralsnog het gevolg van een noodlottig ongeval waarbij zijn vrienden aanwezig waren. Twee jongemannen werden ter plekke aangehouden. Een derde, die er ook bij was, meldde zichzelf in de loop van de avond bij de politie. Het drietal zit nog vast.

Rond 23.20 uur werden de Amsterdamse hulpdiensten zondagavond nogmaals opgeroepen voor een schietpartij op Mastbos in Noord. Een 22-jarige man zou daar in een portiek zijn neergeschoten. Hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd.

’Overal zag ik politie rennen’

De schietpartij maandagmiddag in Zuidoost was hemelsbreed anderhalve kilometer verwijderd van het tragische schietincident aan de Sinderenstraat met de overleden tiener. Op de Papendrechtstraat zette de politie een groot plaats delict van een paar huizenblokken af. Zo schermde ze de plaats delict secuur af. Het hofje, waar was geschoten, kon alleen te voet of met de fiets worden bereikt. Met de politielinten overal, was het politieonderzoek voor een groot deel aan het oog onttrokken.

Maar dat het menens was, bleek wel uit de grote aantallen politieauto’s die er stonden. Ook was een burenonderzoek door verschillende agenten goed zichtbaar. Een buurvrouw van 71 jaar zag het allemaal ontzet aan. ,,Normaal is er hier niet zoveel aan de hand, maar ik heb de schrik er echt in, omdat ik daar net met mijn boodschappen liep. Eenmaal binnen gekomen, hoorde ik de sirenes. Niet veel later zag ik overal om ons huis politie rennen.”

De agenten startten een klopjacht naar de dader. Er werd ook een burgernetmelding uitgegooid. Het zou gaan om een licht getinte man met een zwarte jas tot aan de heupen. Er kon de eerste uren na de schietpartij echter niemand worden aangehouden.

Omstanders meldden dat het slachtoffer met onbekend letsel razendsnel richting het ziekenhuis werd vervoerd. De politie kon daar geen update meer van geven.