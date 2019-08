’Overgeplaatste paarden Oostvaardersplassen ziek in Spanje’

Staatsbosbeheer verplaatste in maart 29 konikpaarden naar het natuurgebied Atapuerca, nabij de plaats Burgos in het noorden van Spanje. Volgens Van Straaten heeft een groot deel van de paarden inmiddels een veulen gekregen, wat een probleem is vanwege het voedseltekort in het gebied. „Ze doen er hier alles aan om de dieren goed te verzorgen, maar het is erg droog. Er is veel meer eten nodig. Nu worden ze bijgevoerd met alleen hooi. De paarden lijden, en dat moet stoppen.” Ook denkt ze dat de paarden een ziekte hebben.

Staatsbosbeheer is op de hoogte van de fysieke gesteldheid van de paarden. Een woordvoerder zegt dat vanuit Spanje is vernomen dat parasieten de ziekte veroorzaken. Volgens de organisatie ligt de verantwoordelijkheid voor de dieren nu in Spanje. „Bij hen ligt de zorgplicht. Dat is in maart besloten en daar zijn afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in een contract.”

Er worden ook 150 konikpaarden naar Wit-Rusland overgeplaatst. Flevoland besloot vorig jaar het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen omlaag te brengen. De dieren moeten daar weg omdat er te veel grote grazers rondlopen. Om die reden werden er 1800 edelherten afgemaakt.