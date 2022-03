Oorlog in Oekraïne Dinsdag 22 maart LIVE | 'Deze oorlog is militair onzinnig en niet te winnen voor de Russen'

Satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies tonen de verwoestingen in de zuidelijke stad Tsjernihiv. Ⓒ AFP

KIEV - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier weken. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft opgeroepen tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou, Turkije treedt nu op als nieuwste bemiddelaar. Vooral in het zuiden van Oekraïne wordt nog zwaar gevochten, onder meer in Cherson en Marioepol, maar vanwege de hevige strijd komt noodhulp moeizaam op gang.