’NS-deal’ valt verkeerd

Sabina Achterbergh op het woonwagenkamp waar ze woont. Ⓒ Hollandse Hoogte / Dingena Mol

Arnhem - In de Joodse gemeenschap en onder Roma en Sinti in Nederland is er aanzwellende kritiek op de NS-regeling om slachtoffers van de oorlog tegemoet te komen met een financiële bijdrage tussen de 5000 en 15000 euro. NS heeft het advies van de onafhankelijke Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS onder leiding van Job Cohen vorige maand integraal overgenomen.