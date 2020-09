Blanke politieagent VS ontslagen na racistische taal

Walker gebruikte de bewuste term zaterdagavond toen hij bij een café was om een regel te handhaven die voorschrijft dat er na elf uur ’s avonds geen alcohol meer geschonken mag worden. In een bodycamvideo is te horen dat Walker zijn taalgebruik verdedigt door te zeggen dat zwarte mensen voor de kroeg het woord ook hebben gebruikt, hetgeen de omstanders ontkennen.

Walker werd zondag al op non-actief gesteld. Een tuchtcommissie van de politie van Columbia besloot maandag (plaatselijke tijd) dat het gedrag van Walker reden is voor direct ontslag. De commissie oordeelde unaniem dat zijn gedrag „onbevredigend” was en niet voldeed aan de beleefdheidseisen aan het gedrag van agenten.

De Amerikaanse politie heeft van oudsher een slechte reputatie onder zwarten wegens racisme en het gebruik van buitensporig geweld. Sinds de dood van de zwarte arrestant George Floyd eind mei, wordt in Amerikaanse steden aanhoudend gedemonstreerd. De onrust laaide vorige week verder op nadat in Kenosha (Wisconsin) een agent de ongewapende zwarte man Jacob Blake zeven keer in de rug schoot.