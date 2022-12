Rolling Stone: Steven Tyler van Aerosmith beschuldigd van seksueel misbruik

Holcomb beweert eveneens dat zij is gedwongen om een abortus te ondergaan toen zij 17 jaar oud was. In de aangifte wordt de naam van de nu 74-jarige Tyler niet genoemd, hij wordt omschreven als „Doe.” In het verleden heeft Holcomb echter meermaals in het openbaar gesproken over haar vermeende relatie met de Aerosmith-frontman.

De vrouw beweert dat zij Tyler ontmoette tijdens een concert van Aerosmith in Portland, waar zij woonde. Na de show zou hij haar mee hebben genomen naar zijn hotelkamer. Holcomb beweert dat zij Tyler had verteld dat ze minderjarig was voor hij „verschillende seksuele handelingen” bij haar verrichtte. Daarna zou Tyler de vrouw meermaals over hebben laten vliegen naar andere concerten van zijn band in de Verenigde Staten.