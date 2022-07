Ergernis binnen coalitie over handelen landbouwminister: ’Acute noodsituatie in visserij’

Staghouwer baarde woensdag in een Kamerdebat opzien door een rode zakdoek om zijn pols te dragen. De bewindsman kreeg die zakdoek, die veel boeren ook dragen, als ’symbool voor de aandacht van en voor de agrarische sector’, aldus Staghouwer. „Dit symbool roept niet op tot allerlei gedragingen die wij niet accepteren”, zei de landbouwminister over de uit de hand gelopen boerenprotesten.

Al snel richtte de Kamer de pijlen opnieuw op Staghouwer, nu maanden na de oorlog in Oekraïne nog geen hulp gekomen is voor vissers en tuinders. Een meerderheid van de Kamer riep Staghouwer eerder op om een tijdelijke ’overbruggingsregeling’ te maken, waardoor noodlijdende vissersbedrijven niet failliet gaan. Veel vissersboten liggen nu aan de kant doordat uitvaren simpelweg niet loont. Onduidelijk is nog wanneer de vissers een beroep kunnen doen op de steunregeling.

Acute noodsituatie

„Er is sprake van een acute noodsituatie in de visserij”, zei CU-Kamerlid Pieter Grinwis. De gehele kottersector dreigt volgens hem kopje onder te gaan, met het risico dat ’aanpalende sectoren’ worden meegesleurd. „Straks is de operatie geslaagd maar de patiënt overleden.” Grinwis vreest ’verwoestende gevolgen in onze vissersdorpen’. „Hele gemeenschappen leven om deze visserij heen.”

Staghouwer, een partijgenoot van Grinwis, zette vorige week zijn plannen op een rij om de visserijbranche ’toekomstbestendiger’ te maken. De komende jaren is meer dan 400 miljoen euro beschikbaar. Maar dat geld is vooral bedoeld om de sector te saneren en te verduurzamen. Het kabinet was niet van plan directe steun te geven om de gestegen brandstofprijzen op te vangen, maar lijkt daar nu in te schuiven. Of en hoe en wanneer zeemannen daar gebruik van kunnen maken, blijft eveneens vaag. „Als ze dit eerst nog maandenlang gaan onderzoeken, zijn veel bedrijven al langs de curator geweest”, moppert Pim Visser, belangenbehartiger van de vissers uit de Kop van Noord-Holland, vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer.

Perspectief

Naast Grinwis missen ook VVD’er Peter Valstar en CDA’er Derk Boswijk perspectief voor vissers op de kortere termijn. Zij luiden daarnaast de noodklok over de glastuinbouw, waar veel ondernemers zuchten onder de torenhoge gasprijzen. De sector is volgens Boswijk ’ontzettend belangrijk’ voor Nederland, ’niet alleen voor de voedselvoorziening maar ook voor de energietransitie’. D66 laat echter weten er niet veel voor te voelen om de sectoren te hulp te schieten, blijkt uit de bijdrage van Kamerlid Tjeerd de Groot. Vissers hebben zich volgens hem onvoldoende aangepast. „En nu gaan we met heel veel overheidsgeld schonere boten voor ze kopen. Worden dat een soort staatsboten?” Ook wil hij weten welke voorwaarden Staghouwer aan de brandstofsteun verbindt.

De minister herhaalde met een overbruggingsregeling te komen waarop vissers een beroep kunnen doen, totdat het geld voor een structurele oplossing beschikbaar komt. Maar daar moet hij nog wel de hele zomer aan werken, verwacht hij. De minister zou het liefst ’vandaag een loket openen’, maar ’dat gaat op dit moment gewoon niet’. Ook de SGP is daar kwaad over. Kamerlid Chris Stoffer wil van Staghouwer weten waarom het Frankrijk in maart al gelukt is vissers een compensatie te geven van 35 cent per liter brandstof. „In dat land geldt een andere politieke werkelijkheid”, reageert Staghouwer.