Marciano (28) kon niet meer verder leven

Marciano (onder) is door zijn ouders Linda en Errol en zijn tweelingbroer Ricardo altijd met veel liefde omringd. „Marciano’s grootste angst om oud te worden en in een instelling dood te gaan, is hem bespaard gebleven.” Ⓒ eigen foto

Lang hebben Linda en Errol Pirson uit Maastricht getwijfeld of er dit jaar wel een kerstboom opgezet zou worden. Want zonder hun zwaar lichamelijk gehandicapte zoon Marciano, die in juni van dit jaar op 28-jarige leeftijd koos voor euthanasie, is alles anders. Toch staat de boom er wel, met witte glitterlichtjes en roze ballen; dat is Marciano’s stijl. Samen met hun zoon - tweelingbroer Ricardo - vertellen ze over de laatste wens van Marciano: dat het taboe op euthanasie bij jongeren wordt doorbroken.