Vrouw onder invloed blijft maar rondjes rijden op rotonde

De toegesnelde agenten, die op een melding van een verbaasde weggebruiker waren afgekomen, kregen hulp van een slimme bestuurder. Die besloot voor de vrouw de rotonde op te rijden en langzaam af te remmen. Dat lukte: de vrouw stopte. De politie haalde vervolgens haar autosleutel uit het contact.

’Geen politieauto gezien’

De automobiliste maakte een verdwaasde indruk en zei volgens het Noord-Hollands Dagblad dat ze helemaal geen politieauto had gezien. Dat ze steeds rondjes had gereden, was ook nog niet tot haar doorgedrongen. Bij de speekselproef van de politie testte de bestuurster positief op cocaïne en THC (de werkzame stof in hennep).