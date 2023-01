Premium Het beste van De Telegraaf

Slachtoffer Alexandr Levin betrokken bij grote diefstal Zat Russische geheime dienst achter beruchte IJ-moord?

Door Mick van Wely

Romp in ’t IJ en inzet is slachtoffer Alexander Levin Ⓒ Politie, De Telegraaf

Amsterdam - De gevreesde Russische geheime dienst FSB zat de landgenoot, van wie de romp in 2013 in het IJ in Amsterdam was gevonden op de hielen. Alexandr Levin (65) was naast kunstkenner ook smokkelaar van Russische kunst. Dat kan hem fataal zijn geworden.