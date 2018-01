Astrid Holleeder zit Dan Brown op de hielen

Het zijn haar boeken Judas (2) en Dagboek van een getuige (4), die samen goed zijn voor zo’n 200.000 verkochte exemplaren in 2017. Judas, dat eind 2016 verscheen, was vorig jaar al de best verkochte titel, en dat binnen een maand. De zus van de topcrimineel verhaalt in beide boeken over het moeilijke leven met haar broer, en hoe ze als getuige tegen hem wordt bedreigd en moet onderduiken.

De derde plek in deze top-100 van 2017 is voor Goede dochter van de Amerikaanse misdaadkoningin Karin Slaughter, bekend om haar bloederige en gruwelijke thrillers, waarop ook deze geen uitzondering is. Pas op de vijfde plaats vinden we een Nederlandse roman, en wel Pogingen iets van het leven te maken van Hendrik Groen, een boek dat al in 2014 verscheen maar dankzij de televisieserie en het toneelstuk een revival beleefde. Het geheime dagboek van Hendrik Groen, dat twee delen omvat, is onder pseudoniem geschreven door Peter de Smet uit Amsterdam.

In totaal werden er vorig jaar 41 miljoen boeken verkocht, ongeveer net zoveel als in 2016. Daarbij zijn ook de e-boeken, de elektronische boeken meegerekend; met 7,4% van de gehele boekenmarkt is het aandeel verkochte e-boeken licht gegroeid.

Openbare bibliotheken worden duidelijk het meest bezocht door kinderen; in de top-100 van meest uitgeleende titels staan 56 kinderboeken. Grappig detail is dat de gehele top-7 op het conto komt van de Amerikaanse kinderboekenschrijver en striptekenaar Jeff Kinney en zijn razend populaire Het leven van een loser-reeks.

Spannende boeken doen het in de bieb ook goed; er staan 40 thrillers in de top-100, waarvan Huidpijn van Saskia Noort het vaakst is uitgeleend. Bij elkaar haalden bibliotheekleden 65 miljoen papieren en 3,2 miljoen e-boeken bij de openbare bibliotheek.