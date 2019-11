Acht jaar cel voor fatale verkeersruzie A10

Ⓒ OLIM BAJMAT

AMSTERDAM - Een 53-jarige man uit Krommenie moet daadwerkelijk 8 jaar de cel in voor het veroorzaken van een fataal ongeval op de A10 bij Amsterdam. Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep. Ook mag de man tot 4 jaar na zijn gevangenisstraf geen motorrijtuig meer besturen. Volgens het gerechtshof is er sprake van doodslag.