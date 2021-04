Code geel om dichte mist in noorden en midden

Video

Kuipers: ‘Je moet voorzichtig zijn met restricties op vaccinaties’

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vrijdag na een reeks dalingen, toch weer gestegen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, laat zijn licht schijnen over de nieuwste cijfers. Ook geeft hij zijn mening over de verschillende testevents en vaccinaties.