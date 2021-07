Eerste orkaan van Atlantisch seizoen een feit

Elsa is een orkaan van de eerste categorie, met windsnelheden van rond de 120 kilometer per uur. De orkaan bevindt zich momenteel ten westen van Barbados en beweegt zich naar het noordwesten, in de richting van het zuiden van de Amerikaanse staat Florida.

Gedurende het weekend trekt Elsa richting Haïti en Cuba. Naar verwachting zal de orkaan dan weer wat in kracht afnemen en opnieuw een tropische storm worden. Eilanden op het spoor krijgen te maken met veel wind en regen.

Volgens Weer.nl komt de eerste orkaan van het seizoen, dat op 15 mei begon, niet heel vroeg. Wel is Elsa bijzonder, omdat de letter E in de namenlijst van tropische stormen nog nooit zo vroeg in het seizoen werd bereikt. Eerder dit seizoen waren er al de tropische stormen Ana, Bill, Claudette en Danny.