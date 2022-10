Hotel Krasnapolsky in Amsterdam weer vrijgegeven na brand

Het hotel werd rond 08.30 uur ontruimd. Gasten en hotelmedewerkers werden opgevangen in een naastgelegen hotel. Het ging in totaal om zo’n vijfhonderd mensen, aldus een woordvoerder van de brandweer. Kort voor 09.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was.

Doordat er nog rook in het pand hing, is het hotel pas een paar uur later vrijgegeven. Zeven mensen uit het hotel zijn nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

In de kelder onder de keuken is met name rookschade ontstaan, aldus de woordvoerder van de brandweer. De kelder en de keuken zijn voorlopig nog afgesloten voor nader onderzoek naar de oorzaak van de brand.