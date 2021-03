Avondklok mogelijk naar 22 uur

Het is volgens bronnen rond het kabinet een van de opties die op tafel liggen. De nieuwe avondklok zou in dat geval aankomende maandag van kracht worden. Een andere optie die minister Grapperhaus (Justitie) uitwerkt, is een ’nachtklok’. Bovendien wordt van de CDA-minister verwacht dat hij binnenkort een einddatum noemt waarop de avondklok definitief de prullenbak in gaat.

Naar verwachting zullen Rutte en coronaminister De Jonge tijdens de persconferentie dinsdag het perspectief op die versoepelingen proberen te schetsen. Meer dan met voorpret vooruitkijken kunnen de bewindsmannen niet bieden. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ligt daarvoor nog te hoog, zo stelde het kabinet zondag in het Catshuis al vast.

Er komt daarom waarschijnlijk geen groen licht voor buitenlandse plezierreizen tijdens de meivakantie. Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april. Dat wordt sowieso met twee weken verlengd, bezweren betrokkenen. Tot nu toe reikten reisadviezen van het kabinet echter altijd over de vakanties heen. De meivakanties lopen tot en met 9 mei.