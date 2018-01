Coderood-inflatie is levensgevaarlijk

Het zal wel overwaaien, dacht ik. Want ik ben, net als veel landgenoten, een scepticus die bij code rood de schouders ophaalt. Een beetje regen en het land ligt plat, mopper ik dan. Een hagelbuitje en er staat een monsterfile. De eerste herfstbladeren vallen en de treinen staan stil. Eén storm in een glas water is al goed voor een weeralarm, overdrijf ik en ga vervolgens over tot de orde van de dag.