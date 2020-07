Invoering leenstelsel maakt studeren niet minder populair

Volgens critici zorgt het leenstelsel voor afhakers. Leenangst zou ervoor zorgen dat leerlingen de stap om te gaan studeren niet durven te zetten. Het vrijdag naar buiten gekomen onderzoek van ResearchNed laat echter andere resultaten zien. Leerlingen van de havo en het vwo blijken eigenlijk nog net zo vaak te gaan studeren als voor de invoering van het leenstelsel.

Middeninkomens

Het onderzoek brengt wel naar voren dat middeninkomens in het leenstelsel flink moeten betalen. Studenten met ouders met lage inkomens kunnen immers van de overheid een aanvullende beurs tot maximaal 400 euro per maand krijgen. Dat houdt op zodra ouders samen meer dan 35.000 euro verdienen.

Voor coalitiepartij D66 is het reden om met een aanpassingsplan te komen door ook studiebeurzen te geven bij een ouderinkomen tot 70.000 euro. Volgens de partij komt daardoor meer dan zestig procent van de studenten in aanmerking voor een gedeeltelijke beurs.

Rente

In 2015 is het sociaal leenstelsel van kracht geworden. Sindsdien moeten veel studenten een lening afsluiten als ze naar een hogeschool of universiteit willen. Die lening heeft een zeer laag rentepercentage en hoeft pas na de studie te worden terugbetaald. Studenten mogen daar vele jaren over doen.

Het leenstelsel kwam er doordat VVD, PvdA, GroenLinks en D66 ermee instemden, maar in aanloop naar de verkiezingen zijn PvdA en GroenLinks 180 graden gedraaid. Ook D66 begon te schuiven.

Studiebeurs

Uit het nieuwe voorstel van de zelfbenoemde onderwijspartij blijkt dat D66 het leenstelsel niet compleet aan de dijk zet. Wel moeten er door het verlagen van de drempel voor een studiebeurs, minder schulden worden opgebouwd.

Het plan kost volgens D66 140 miljoen euro per jaar. Waar dat geld vandaan moet komen, weet de partij nog niet.

Het al dan niet afschaffen van het leenstelsel zal met verkiezingen op komst hoe dan ook opvlammen. Zoals het zich nu laat aanzien wordt het onderdeel van de formatie.