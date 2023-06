Maarten van der Weijden begint aan zijn elfstedentriatlon

Langs de route zijn veel muziekoptredens georganiseerd. Op de site van het evenement staat de teller voor ingezameld geld inmiddels op ruim 313.000 euro.

Bekijk ook: Samen met Maarten van der Weijden doen deze toppers mee aan een monstertocht tegen kanker

De olympisch kampioen waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Maarten in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.

De eerste aflevering van het tv-programma waarin Maarten van der Weijden wordt gevolgd rondom zijn elfstedentriatlon trok zaterdag 338.000 kijkers op NPO 1.