Palestijnen verbreken banden met Israëlische veiligheidsdiensten

„Gezien de herhaaldelijke agressie tegen onze mensen en het ondermijnen van de getekende overeenkomsten, inclusief die over veiligheid, zijn wij van mening dat de veiligheidssamenwerking met de Israëlische bezetters niet meer mogelijk is”, aldus een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebruikte het Israëlische leger donderdag opzettelijk traangas bij een kinderafdeling van een ziekenhuis in Jenin en kwam ook een oudere vrouw om. Israël ontkent dat daar bewust met traangas is geschoten, maar erkent dat de operatie dicht bij een ziekenhuis was en dat er per ongeluk traangas door een raam naar binnen kan zijn gekomen.

De veiligheidssamenwerking, die onder Palestijnen zeer controversieel is, is met name gericht op terroristische groepen die actief zijn op de Westelijke Jordaanoever. Zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit hebben er belang bij dat zij niet te veel invloed en macht in het gebied verwerven.

Antiterreuroperatie

Het Israëlische leger bevestigt ook dat er doden zijn gevallen bij de ’antiterreuroperatie’ in Jenin, dat geldt als een bolwerk van Palestijnse terreurbewegingen. Israël heeft het aantal invallen daar opgevoerd na een reeks aanslagen op zowel soldaten als burgers in het afgelopen jaar.

De Palestijnse en Israëlische veiligheidsdiensten werken samen sinds de Oslo-akkoorden uit 1993. Ze delen bijvoorbeeld inlichtingen om de orde in de Palestijnse gebieden te garanderen. Volgens critici dient de samenwerking vooral voor de veiligheid van Israël en houdt die juist de bezetting in stand, maar de akkoorden zorgen er ook voor dat Palestijnse patiënten Israëlische ziekenhuizen kunnen bezoeken. Abbas heeft vaak gedreigd om de banden te verbreken en in 2020 deed hij dit ook echt, maar na een paar maanden werd de verstandhouding hersteld. Het is nog maar de vraag of deze maal het verbreken van de banden net zo kort zal duren.

De Verenigde Staten hebben verontrust gereageerd op de Palestijnse aankondiging en noemen het „niet de juiste stap.” Buitenlandminister Antony Blinken reist volgende week naar de regio voor een bezoek.