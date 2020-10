Nu al hebben meer Amerikanen vervroegd gestemd dan in 2016

Het zijn volgens CNN vooral jongeren die ten opzichte van vier jaar geleden vaker vervroegd hun stem uitbrengen, mogelijk vanwege het coronavirus. In de staat New Jersey nam het aantal vroegstemmers het meest toe. Daar zijn op dit moment al negen keer zoveel stemmen uitgebracht in vergelijking met dezelfde periode tijdens de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hilary Clinton. Ook in Delaware en Virginia is het vroegstemmen populair dit jaar.

Onder de vroegstemmers zijn ook president Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Trump heeft zaterdag in Florida „op een kerel met de naam Trump” gestemd, zo zei hij in het stembureau. Biden bracht vrijdag zijn stem uit, in zijn thuisstaat Indiana.

Voor de verkiezingen komen 257 miljoen Amerikanen ouder dan 18 jaar in aanmerking als stemgerechtigde. Maar er zijn ook mensen die als gevolg van regels, die per staat verschillen, geen stemrecht hebben, bijvoorbeeld als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling. Bijna 240 miljoen mensen mogen daadwerkelijk stemmen, ook Amerikanen die in het buitenland wonen.