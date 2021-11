Gelande reizigers uit Zuid-Afrika nog vast in vliegtuig

Vrijdagochtend kwamen twee vluchten aan vanuit Zuid-Afrika. Beiden zijn geland, maar niemand mag van boord, bevestigt een woordvoerder van Schiphol. Volgens een woorvoerder van zorgminister De Jonge worden de passagiers getest. Dat gebeurt aan boord of in een aparte slurf op de luchthaven. Daarnaast wordt gekeken of er een apart hotel nodig is voor de quarantaineplicht.

De mensen aan boord van die vliegtuigen vertrokken uit een hoogrisicogebied, wat inhoudt dat ze een herstel-, vaccinatie- of testbewijs moesten laten zien. „Deze vluchten krijgen prioriteit bij de entry-controle”, liet de GGD eerder op de dag weten.

Zuidelijk Afrika wordt wel zeer hoogrisicogebied. Bovendien geldt vanaf 12.00 uur een vliegverbod vanuit landen in de regio vanwege het rondgaan van een nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus.

Mensen die vrijdagochtend aankomen, werd in het reisadvies al wel geadviseerd een zelftest te doen. Niet-gevaccineerde passagiers kregen het advies op dag 2 en 5 na aankomst een zelftest te doen. Dat is echter niet verplicht.