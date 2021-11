Op het nippertje geland in Nederland: chaos rond vluchten uit Zuid-Afrika

„Ik wacht op mijn dochter, haar man en mijn kleindochter. Ze zijn vijf weken aan het rondreizen geweest”, vertelt Loetje van Leer in de aankomsthal van de luchthaven. Ze staat er al een paar uur, inclusief blauwe ballon en een broodje kaas om de honger te stillen. Want het is wachten geblazen. Toen haar familieleden instapten in Zuid-Afrika, begon het eerste nieuws door te sijpelen dat er wat op til was. Terwijl ze op kruishoogte waren, werd een vliegverbod aangekondigd en ingevoerd.

„Gelukkig wist ik dat ze wel aan boord waren. Maar het is even geduld hebben nu. Ik heb wel contact met ze. Hun kind is wat overstuur”, zegt Van Leer. Even later heeft ze een appje binnen; de inzittenden van twee KLM-toestellen uit Johannesburg en Kaapstad worden uit de kisten gehaald, krijgen te eten op Schiphol en gaan dan met bussen naar een testlocatie. Ook andere familieleden krijgen dat bericht binnen.

Uren op het asfalt

Het heeft alles van doen met de vliegstop voor zuidelijk Afrika, die vrijdagochtend werd afgekondigd vanwege een gevaarlijke nieuwe coronavariant die daar de ronde doet. Het zorgde voor chaos rond twee vluchten die nog zouden aankomen op Schiphol. De GGD meldde eerst dat er niet getest zou worden, maar dat werd tegengesproken door zorgminister Hugo de Jonge. De GGD ging vervolgens met die nieuwe informatie in beraad. Schiphol bevestigde onderwijl dat de passagiers aan boord moesten blijven.

In de aankomsthal op Schiphol stonden familieleden van reizigers uit Zuid-Afrika in onzekerheid te wachten. Tekst loopt door onder de video.

Na enkele uren op het asfalt, mochten de passagiers dan toch uitschepen op weg naar een lange procedure die hen naar huis moet brengen. Vermoedelijk krijgt een deel van hen pas in de avond de uitslag van de test die hen groen licht moet geven.

„Ik vind het wel goed hoor, dat ze voorzichtig zijn en die maatregelen nemen. En er zijn ergere dingen; ze hadden ook helemaal niet kunnen vliegen”, vertelt een man die eveneens wacht op familie. Hij wacht het niet af, lacht hij. „Ik ga naar huis. Ze melden zich wel weer als ze weg mogen.”

De luchthaven is bezig „een tijdelijke opvanglocatie aan airside in te richten, dus in het beveiligde gebied”, zegt een woordvoerder. Zodra dat klaar is, zullen de naar schatting van de woordvoerder „paar honderd passagiers” daar worden opgevangen zodat zij van boord kunnen.

Mutatie

Zuidelijk Afrika was vooralsnog een hoogrisicogebied, wat betekent dat je naar huis kon vliegen met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Een extra test was dus niet nodig. Het land wordt, net als andere landen in de regio, wel zeerhoogrisicogebied. Bovendien geldt vanaf 12.00 uur een vliegverbod vanuit landen in zuidelijk Afrika vanwege het rondgaan van een nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus.

Mensen die voor vrijdagochtend aankwamen, werd in het reisadvies al wel geadviseerd een zelftest te doen. Niet-gevaccineerde passagiers kregen het advies op dag 2 en 5 na aankomst een zelftest te doen. Dat is echter niet verplicht.

Vrijdagochtend maakte demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekend dat vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanaf vrijdag 12.00 uur verboden zijn. In dat deel van het continent is een nieuwe coronavariant ontdekt die „reden voor zorg” is, aldus De Jonge, maar nog onduidelijk is hoeveel. De landen Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika zijn toegevoegd aan de lijst van landen met een zeer hoog risico. De Jonge zei vrijdagochtend dat passagiers uit deze landen op Schiphol worden getest en in quarantaine moeten.