Maarten Spanjer: ’Johan Cruijff heeft mijn jeugd kleur gegeven’

Paardenstaart Gijs Staverman naar collectie Beeld en Geluid

De oude paardenstaart van dj en televisiepresentator Gijs Staverman wordt vermoedelijk opgenomen in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Het museum heeft interesse in het harige kleinood dat de NPO-coryfee bijna dertig jaar lang in een doos heeft bewaard.