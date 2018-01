Verkeer in Utrecht lam door ’stormpoolfiles’

Tot grote irritatie van taxichauffeurs zonder speciale vergunning die niet op de meest lucratieve plekken mochten stoppen.

Op alle wegen rond het station - toegestaan of niet - stonden mensen die in het hart van het land waren gestrand omdat er geen openbaar vervoer meer reed. Vrienden, familie of wildvreemden boden soelaas. Zij haalden de onfortuinlijke reizigers op. Daarnaast konden konden twitteraars onder de hashtag #stormpoolen een lift vragen of aanbieden. Ook daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Chocoladerepen

Tessa de Heus en haar partner Enrico van de Wiel uit Capelle aan den IJssel zaten samen op de bank en besloten in de bres te springen. Zij stuurden een tweet uit om te vragen of iemand een lift nodig had. Binnen korte tijd reageerde een vrouw op Rotterdam Centraal die naar Utrecht moest. In een auto vol wildvreemden reden ze vervolgens weer terug naar Rotterdam. Geheel belangeloos. „Geweldig toch dat zij dit doen. Ik heb maar wat chocoladerepen voor ze gekocht”, zegt Tom Dohle die geluk had dat hij kon meerijden.

Op het station stopt ook een vrouw met een bordje. ’Leeuwarden’ staat erop. „Wie die kant op moet, mag meerijden”, zegt ze, terwijl ze de weg niet kent en op een busbaan stilstaat.

Gejuich

Opeens klinkt gejuich van jongeren. Er komt een touringcar voor hen aangereden. De klassen 3 havo en vwo uit Nunspeet waren op excursie geweest naar Amsterdam. In Utrecht konden ze niet meer verder met de trein. Na veel telefoontjes was deze bus geregeld. „Morgen gaat een deel van deze groep weer op excursie, naar Keulen. Ze moeten vroeg op. Ik denk dat wij voortaan niet meer zo snel met de trein zullen gaan”, aldus de docent geschiedenis.