Lastige opdracht Iraanse president in New York, terwijl protest in eigen land aanzwelt

Buitenland

Turkse zangeres Gülşen gearresteerd om grap

De bekende Turkse popzangeres Gülşen is gearresteerd in Istanbul omdat ze tijdens een concertoptreden in april als grap had gezegd: „Hij had eerder op een imam hatip-school gestudeerd. Daarom is hij zo pervers”, waar het publiek toen om moest lachen.