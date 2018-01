Woedende fotograaf stuurt poederbrief naar Postcode Loterij

In de brief zit poedersuiker. Op Twitter deelt Schlijper een foto van zijn brief.

De stadsfotograaf was twee weken weg en trof naar eigen zeggen een brievenbus aan vol met ’Postcode Loterij-sh*t’. „Wat een in- en inslecht bedrijf. Wat begrijpen jullie niet aan een NEE NEE-sticker”, schrijft hij onder meer op Twitter.

De Postcode Loterij verstuurde begin januari enveloppen met daarop de tekst ’herinnering’. Veel mensen schrokken van de brief; ze dachten dat ze een betalingsachterstand hadden. Er hoefde echter niets te betaald worden, het ging puur om reclame.

Op sociale media omschreven mensen dergelijke marketing van de Postcode Loterij als ’misselijkmakend’, ’een ordinaire reclamestunt’, ’misleidend’ en ’spam’. Bij de Stichting Reclame Code kwamen veel klachten binnen.