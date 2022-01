Podcast met Wierd Duk Komt de oorlog naar Europa?

In een Rusland-special van de podcast Het Land van Wierd Duk gaat voormalig Rusland-correspondent Wierd Duk in op de vraag of het conflict rond Oekraïne nog beheersbaar is. Hoe moeten we de Russische troepensamentrekking aan de Oekraïense grens beoordelen? Zal Poetin zich wagen een invasie? Waarom neemt Poetin überhaupt deze risico’s en hoe kijken Oekraïners in Nederland naar de hoogoplopende spanningen? En wat kan het Westen doen om een militair conflict te voorkomen? Met ook: de wekelijkse vragen van luisteraars, die eveneens ingaan op het drama in het Oosten van Europa.