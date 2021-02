Autoruiten Nederland vervuild door Saharastof

Deeltjes Saharastof hangen nu bijna een week boven Nederland, dankzij een lange zuidelijke luchtstroming. Met name op maandag was de concentratie stofdeeltjes hoog. Daardoor was de zon wazig te zien.

Auto’s

Behalve in het zuiden en oosten kan ook in het noorden en westen van het land 's nachts wat Saharastof met regen naar beneden komen. Auto's kunnen ook daar dus vies worden, maar die viezigheid kan ook komen door pollen van elzen en hazelaars, aldus Weeronline.

Het Saharastof zorgde de afgelopen dagen ook voor mooie, felrode zonsopkomsten en -ondergangen. Ook vrijdagochtend is de kans op zo'n kleurrijke zonsopkomst groot. Het stof zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht.