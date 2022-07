Fransman vergeet zoontje in snikhete auto, kindje overlijdt

De fabriek waar de vader van het kindje werkt. Ⓒ Google Maps

Bordes - Een 14 maanden oude baby is woensdag in de Franse plaats Bordes overleden nadat het de hele dag in een snikhete auto had gezeten. De auto stond geparkeerd bij de fabriek waar de man werkt, nabij de zuidelijk gelegen plaats Pau. De vader zou zijn vergeten het kindje naar het kinderdagverblijf te brengen.