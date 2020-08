Democraten happy met Harris, Trump valt haar keihard aan

Trump heeft ’langzame’ Joe en ’nep’ Kamala als bijnamen gekozen voor Biden en Harris. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Democraten zijn verheugd met Kamala Harris als ’running mate’ van Joe Biden. Ook de linkervleugel van de partij is aan boord. Zelfs president Trump is blij met de keuze, maar niet omdat hij haar zo goed vindt. De aanval op ’phony’ Kamala is al ingezet.