Babydolfijn sterft nadat tiener hem uit het water haalt voor selfie

De 19-jarige, die zeer fier was over zijn foto, besloot het kiekje online te zwieren. Op de beelden is te zien hoe hij de dolfijn vasthoudt terwijl het water van de dolfijn druipt. De dolfijn is later dood teruggevonden. „Een ongeluk”, noemt de tiener het.

De dode babydolfijn werd op dezelfde plek als waar de foto genomen werd, gevonden. Marinebiologen konden later bevestigen dat de dode babydolfijn van een jaar oud, dezelfde is als het diet dat op de foto stond. Volgens Quincy Gibson van het Dolphin Research Program van de Universiteit van Noord-Florida kon het dier aan de rugvinnen herkend worden. „De vorm komt overeen”, vertelde Gibson, die betrokken was bij het onderzoek van de Florida Fish and Wildlife Conservation Committee (FWC) en de National Oceanic and Atmospheric Administration.

Verwijzend naar de interne biologie die dolfijnen vatbaar maakt voor verstikking als ze uit het water worden gehaald, zei Gibson dat „iedereen het erover eens lijkt te zijn dat het zo is en dat kun je zien.”

Het is niet duidelijk of de dolfijn op de foto levend of dood was, maar Gibson zei dat als hij op dat moment nog leefde, dat niet lang meer geduurd zou hebben. „Ik denk dat het zeer waarschijnlijk is dat het dier gestorven is nadat de foto werd genomen. Al is er een kleine kans dat het net toen ze het oppikten overleed. Maar op basis van de rapporten, de foto en de manier waarop de mensen op de foto staan, lijkt het me dat ze het dier gevangen hebben en het mogelijk nog leefde toen.”

De 19-jarige kreeg kritiek op de foto, waarop hij „Whatever” antwoordde. Ook verwees hij naar het feit dat het „once in a lifetime” gebeurt dat je een dolfijn kan vangen vanaf de kust.

Hartverscheurend

„Dit lijkt misschien een ongelukkig incident, maar het is een schrijnend voorbeeld van de manier waarop vele wilde dieren dagelijks lijden voor het vermaak van mensen”, laat Sanne Kuijpers van World Animal Protection weten in een reactie. „Of deze babydolfijn nu door toedoen van deze tiener gestorven is of niet: het feit alleen dat het uit zijn leefomgeving wordt gerukt om te dienen als foto-prop is hartverscheurend. Denk toch eens verder dan je eigen plezier, en laat wilde dieren hun leven leiden in het wild”, aldus Kuipers.