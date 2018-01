’Extra voorlichting donorwet voor kwetsbare Nederlanders’

Die reactie geeft het kabinet volgens ingewijden zeer binnenkort op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De raad constateerde recent in het rapport dat onder andere mensen een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden nogal eens door wetgevers over het hoofd worden gezien als er ingewikkelde overheidsplannen worden gemaakt. Het kabinet erkent dit nu officieel en belooft er werk van te maken.

Dit besluit zal in de Eerste Kamer niet onopgemerkt voorbij gaan. Binnenkort wordt daar het D66-plan voor een nieuw registratiesysteem voor orgaandonoren behandeld. Dat voorstel kent zowel juridisch als ethisch vele haken en ogen.

Vooral de PvdA hamerde daarom fel op een kabinetsreactie op het WRR-rapport. Groen licht voor de donorwet vanuit de sociaaldemocraten is er sterk afhankelijk van.

Twijfel

Het is nog zeer ongewis of de donorwet van D66 het gaat halen. De Senaat is er tot op het bot over verdeeld, volgens Eerste Kamerleden wordt er nog harder over getwijfeld dan eerder in de Tweede Kamer waar het slechts een nipte meerderheid haalde.

Als de PvdA nu dus overstag gaat vanwege de kabinetstoezegging tot betere voorlichting voor kwetsbare Nederlanders, kan dat van doorslaggevend belang zijn in het ja-kamp voor de donorwet.

Het plan van D66 komt erop neer dat mensen die zich niet registeren als orgaandonor nu nog officieel te boek staan als mensen die dat echt niet willen. Het idee is dat zij straks het stempel krijgen ’geen bezwaar’.