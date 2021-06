Israël tussen hoop en vrees na rondkomen nieuwe regeringscoalitie

Veel mensen zijn blij met een nieuw gezicht, terwijl anderen vrezen voor het onbekende. Onder Netanyahu was er economische voorspoed, relatieve veiligheid en naar hem werd er in ieder geval geluisterd op het internationale toneel. Niet onbelangrijk voor een klein land dat omringd wordt door vijanden.

Dwarsbomen

Netanyahu was liefst twaalf jaar aan een stuk aan de macht, terwijl hij in een eerdere periode nog eens drie jaar premier was. Hij ziet zichzelf nog steeds als de enige man die Israël kan leiden, waardoor hij er de komende dagen nog alles aan zal doen om de nieuwe regering te dwarsbomen. Ook uit eigenbelang: hij wil als premier zichzelf verdedigen in een drietal corruptierechtszaken.

Ⓒ AFP

Door hard uit te halen naar de ‘linkse’ regering zet hij echter ook het land op scherp, Naftali Bennett, die volgens plan als premier zal aftrappen, krijgt inmiddels net zo’n strenge beveiliging als Netanyahu. De nummer twee van Bennetts partij ligt zwaar onder vuur van haar achterban. Een vriend van haar is zelfs uit protest een hongerstaking voor haar huis begonnen.

Inauguratie

Andere rechtse coalitiegenoten dreigen onder de druk te bezwijken. Daarom wilde de nieuwe coalitie zo snel mogelijk een nieuwe parlementsvoorzitter benoemen om de inauguratie van de regering te versnellen, Die vindt nu waarschijnlijk pas op 14 juni plaats, Dat geeft premier Netanyahu nog ruim de tijd om twijfelende parlementsleden over te halen om tegen te stemmen. De regering leunt op de kleinst mogelijk meerderheid.

Treedt zij in deze vorm aan, dan betekent het in ieder geval een uniek kabinet. Nooit eerder zaten er zo veel uitgelopen partij in een regering. Het is voor het eerst dat een islamitische partij betrokken was bij de formatie van een coalitie die - wederom een primeur - geleid zal worden door een Joodse nationalist met een keppeltje. Tegelijkertijd waren er nooit zo veel vrouwelijke ministers: acht. De helft van de partijen wordt geleid door oud-journalisten.