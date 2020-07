’Kind zag hoe Siberische tijger verzorgster (55) doodde’

Er werd nog een poging gedaan tot reanimeren. Maar medici konden de vrouw, die ter plekke stierf, na de heftige aanval niet meer redden. Een parkbezoeker zag het moment van de aanval gebeuren en sloeg daarop alarm bij het dierentuinpersoneel. Het zou zeker acht minuten hebben geduurd voordat er hulp kwam, meldt de ooggetuige tegen de krant Blick.

Irina

De vijfjarige tijger Irina werd vervolgens door het dierentuinpersoneel weg van het slachtoffer geleid, een hok in, aldus de politie. De omstandigheden van de aanval worden nog onderzocht. Volgens lokale media werd de vrouw onder meer in haar nek gebeten.

Het tijgerverblijf in Zürich heeft ook nog een vier jaar oud mannetje genaamd Sayan, volgens de website van de dierentuin. Irina, die na het incident nog leefde, kwam oorspronkelijk uit een dierentuin in Odense, Denemarken, een jaar geleden en verving een vrouwtje dat stierf aan complicaties na een gevecht met Sayan.

Vraagtekens

„Dit is een jong dier dat zich tot nu toe volledig natuurlijk zoals een tijger heeft gedragen”, vertelde dierentuindirecteur Severin Dressen aan verslaggevers, eraan toevoegend dat het onduidelijk was waarom de tijger en de dierenverzorgster tegelijkertijd binnen de omheining waren. Normaal gesproken komen de tijgers en verzorgers nooit in dezelfde ruimte.

De dierentuin van Zürich is een maand geleden heropend nadat deze was gesloten vanwege de coronacrisis. Afgelopen jaar werd in dezelfde dierentuin nog een krokodil afgeschoten nadat die een verzorger in de arm had gebeten.