Explosief conflict Den Haag: dertienjarige vast voor steekpartij in avondwinkel

Dat melden meerdere bronnen rond het onderzoek naar de steekpartij in Den Haag aan De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een 13-jarige vastzit voor de steekpartij op 27 december in een avondwinkel.

Er zouden meerdere, aan elkaar gerelateerde geweldsincidenten zijn geweest, waaronder gewelddadige confrontaties op een schoolplein en in een tram. Het zou gaan om een conflict tussen twee groepen jongeren met hoofdzakelijk een Syrische en Marokkaanse achtergrond. De politie Den Haag en het OM willen uit onderzoeksbelang niets zeggen over de achtergrond van de verdachten en de jongeren die bij het grote conflict zijn betrokken.

15-jarige gewonde

De druppel was een ernstig steekincident op dinsdagavond 27 december 2022 in buurtwinkel Nour aan de Beresteinlaan. Hierbij raakte een 15-jarige jongen ernstig gewond. Die werd in zijn rug gestoken met een enorm mes, waarbij zijn longen zwaar beschadigd raakten. Het politieonderzoek is in volle gang. Naast de 13-jarige zijn nog twee minderjarige jongeren aangehouden. Ook zij zitten nog vast. Een ruzie over een meisje zou de aanleiding voor de spanningen zijn geweest.

De burgemeester van Den Haag heeft tot en met 6 januari een samenscholingsverbod ingesteld. Dit verbod stelt de politie in staat om groepen van meer dan twee personen uit het verbodsgebied te verwijderen. „Het noodbevel is een ingrijpende maatregel en wordt alleen afgegeven in uitzonderlijke omstandigheden. Rondom deze buurtwinkel hielden zich al eerder grote groepen jongeren op en was er sprake van handel in verdovende middelen. Zowel het slachtoffer als de verdachten zijn allen woonachtig in die buurt. Om dreigende wanordelijkheden en verstoring van de openbare orde te voorkomen heeft de politie bij de gemeente het verzoek gedaan voor dit noodbevel”, laat de Haagse politie in een reactie aan De Telegraaf weten

De eigenaar van de buurtwinkel Nour heeft vrijwillig zijn winkel gesloten. De politie is zichtbaar aanwezig in de buurt waar het noodbevel van kracht is. De politie zegt dat wijkagenten ’positieve reacties’ op het noodbevel krijgen.

Jeugdcriminaliteit

Den Haag heeft een groot probleem met jeugdcriminaliteit in de stad. „De delicten worden heftiger. In de criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren tussen de 12 en 24 jaar voert drugs- en steekwapen gerelateerd geweld de boventoon”, staat in het Concept Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gemeente Den Haag uit december.

Er is een toename van het aantal jongeren in bezit van wapens, betrokken bij geweldsincidenten en behorend tot rivaliserende groepen. Vanaf 2019 steeg het wapenbezit en -gebruik onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar ten opzichte van de jaren 2017 en 2018. In 2021 was twintig procent van de verdachten van mes-of steekincidenten 17 jaar of jonger, tegenover zes procent in 2017. De wijk Escamp, waar nu het samenscholingsverbod van kracht is, is een van de belangrijkste probleemwijken.